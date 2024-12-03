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    Артета: Уже видно влияние Аморима на «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед игрой с «Манчестер Юнайтед» высказался о наставника манкунианцев Рубене Амориме.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Уже можно увидеть его влияние на то, как команда хочет играть. Он всегда был четким и успешным в своей работе со "Спортингом". В том стиле игры, который он внедрял там. Он принес новую энергию, но мы будем сосредоточены на себе.

    У нас сейчас хорошая серия, и мы снова находимся в хорошем ритме. Это будет большое и красивое противостояние с "Манчестер Юнайтед".

    Сезон еще на ранней стадии. Любая команда, которая способна одерживать победы одну за другой, имеет шанс на титул. Я думаю, что возможно все», — цитирует Артету BBC.

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    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют уже завтра, 4 декабря.

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