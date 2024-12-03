Артета: Уже видно влияние Аморима на «Манчестер Юнайтед»

Главный тренерперед игрой свысказался о наставника манкунианцев

«Уже можно увидеть его влияние на то, как команда хочет играть. Он всегда был четким и успешным в своей работе со "Спортингом". В том стиле игры, который он внедрял там. Он принес новую энергию, но мы будем сосредоточены на себе.

У нас сейчас хорошая серия, и мы снова находимся в хорошем ритме. Это будет большое и красивое противостояние с "Манчестер Юнайтед".

Сезон еще на ранней стадии. Любая команда, которая способна одерживать победы одну за другой, имеет шанс на титул. Я думаю, что возможно все», — цитирует Артету BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют уже завтра, 4 декабря.