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    Анчелотти: Несмотря на трудности, мы продолжаем бороться

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о текущем положении дел в мадридской команде.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Очень хорошо. Несмотря на все трудности, которые у нас были в последнее время, мы продолжаем бороться. Никто не думает, что в декабре можно что-то выиграть, но нужно оставаться в игре, и, несмотря на сложную ситуацию, в которой мы оказались, мы боремся, как всегда.

    Когда вернутся Винисиус, Камавинга, Алаба... мы будем сражаться еще сильнее», — цитирует Анчелотти As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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