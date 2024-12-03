Анчелотти: Несмотря на трудности, мы продолжаем бороться

Главный тренервысказался о текущем положении дел в мадридской команде.

«Очень хорошо. Несмотря на все трудности, которые у нас были в последнее время, мы продолжаем бороться. Никто не думает, что в декабре можно что-то выиграть, но нужно оставаться в игре, и, несмотря на сложную ситуацию, в которой мы оказались, мы боремся, как всегда.

Когда вернутся Винисиус, Камавинга, Алаба... мы будем сражаться еще сильнее», — цитирует Анчелотти As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.