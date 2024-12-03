ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Янник СиннерДоминирование Синнера, регресс Медведева и еще 10 событий теннисного сезона
    Все новости спорта

    Аморим: В матче с «Арсеналом» нужно чувствовать игру

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Арсеналом» в 14-м туре АПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Лондонский "Арсенал" — лучшая команда из тех, с которыми мы уже сталкивались, но каждая игра сейчас как испытание, предыдущий матч с "Эвертоном" — 4:0 был очень непростым. Сейчас каждая команда — это испытание, когда у вас особо нет времени на тренировки. Некоторые игроки должны покинуть поле после 60 минут, все это настоящая проверка для нас.

    "Арсенал" находится в другом положении как команда. Мы должны быть смелыми, но не постоянно прессинговать слишком высоко. Мы должны чувствовать игру. Мы также хотим доминировать в каких-то отрезках матча», — приводит слова Аморима Goal.

    Матч между командами состоится 4 декабря в Лондоне и начнется в 23:15 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Барселона» победу из Мальорки?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Динамовцы увезут из Казани победу
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Байер» напомнит, кто является чемпионом Бундеслиги
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры