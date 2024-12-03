Аморим: В матче с «Арсеналом» нужно чувствовать игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Арсеналом» в 14-м туре АПЛ.

«Лондонский "Арсенал" — лучшая команда из тех, с которыми мы уже сталкивались, но каждая игра сейчас как испытание, предыдущий матч с "Эвертоном" — 4:0 был очень непростым. Сейчас каждая команда — это испытание, когда у вас особо нет времени на тренировки. Некоторые игроки должны покинуть поле после 60 минут, все это настоящая проверка для нас.

"Арсенал" находится в другом положении как команда. Мы должны быть смелыми, но не постоянно прессинговать слишком высоко. Мы должны чувствовать игру. Мы также хотим доминировать в каких-то отрезках матча», — приводит слова Аморима Goal.

Матч между командами состоится 4 декабря в Лондоне и начнется в 23:15 мск.