Угальде: Я доволен собой

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметил, что доволен своей нынешней формой.

«Я действительно счастлив, что начал забивать. Все это благодаря моей команде. Одноклубники создают много моментов. Было непросто, когда у меня была неудачная серия без голов, но это часть процесса. Я все-таки еще молодой игрок и мне нужно набираться больше опыта. Я доволен собой сейчас», — сказал Угальде «СЭ».

1 декабря Угальде сделал дубль в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

22-летний форвард в этом сезоне сыграл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи.