ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»Триумф «Ливерпуля» на «Энфилде». Борьба за титул еще не закончена, но «Ман Сити» из нее выбыл
  • 00:41
    • «Ювентус» упустил победу в матче с «Лечче»
  • 21:55
    • Прерванная игра «Фиорентина» — «Интер» будет сыграна позже
  • 00:48
    • «Марсель» вырвал три очка в игре с «Монако» в Лиге 1
  • 22:26
    • Головин в старте «Монако» на игру Лиги 1 с «Марселем»
  • 22:24
    • «Атлетик» Б одержал волевую победу над «Райо Вальекано»
    Все новости спорта

    Угальде: Я доволен собой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметил, что доволен своей нынешней формой.

    Манфред Угальде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде

    «Я действительно счастлив, что начал забивать. Все это благодаря моей команде. Одноклубники создают много моментов. Было непросто, когда у меня была неудачная серия без голов, но это часть процесса. Я все-таки еще молодой игрок и мне нужно набираться больше опыта. Я доволен собой сейчас», — сказал Угальде «СЭ».

    1 декабря Угальде сделал дубль в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

    22-летний форвард в этом сезоне сыграл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» сломить сопротивление «Ахмата»?
  • «Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли «Рома» и «Аталанта» выявить сильнейшего?
  • «Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Хозяева должны взять три очка
  • «Севилья» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ян — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры