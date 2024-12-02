Слот: Такой старт сезона не мог предсказать никто

Наставник «Ливерпуля»после матча АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) высказался об игре команды на старте сезона.

Красные на 9 очков опережают «Арсенал» и «Челси», «горожан» — на 11.

«Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Я знал, что Юрген Клопп оставляет команду в очень хорошем положении, но все равно: такое количество побед, учитывая силу соперников, нельзя было предсказать в начале сезона.

Но вчера я видел игру "Арсенала", сегодня — "Челси", я видел и "Ман Сити". Они отыграются, потому что в этих командах очень много мастеров. Они могут выдать такую же серию, как и мы. Так что нужно сохранять концентрацию», — приводит слова Слота Sky Sports.