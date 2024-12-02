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    Слот: Гвардиола сможет вернуть «Манчестер Сити» на победный путь

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что не стоит жалеть его коллегу Хосепа Гвардиолу, возглавляющего «Манчестер Сити».

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    1 декабря мерсисайдцы обыграли «горожан» (2:0) в матче АПЛ. Теперь у «Ман Сити» 6 поражений и ничья с конца октября. Это худшая серия в карьере Гвардиолы.

    «Ты симпатизируешь, сочувствуешь тренерам, которые находятся в плохом положении. Они или проиграли много матчей, или находятся на дне таблицы. Но Гвардиола выиграл очень много всего и много раз все доказал.

    Вот почему чемпион в ноябре не определяется. В прошлом сезоне "горожане" на 8 очков отставали от "Арсенала", кажется, в феврале. Никому не следует жалеть Хосепа. Может, каких-то других тренеров, но только не его.

    Он выиграл много трофеев и сможет вернуть "Манчестер Сити" на верный путь», — приводит слова Слота ESPN.

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