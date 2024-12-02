Семшов: Если «Зенит» не может, «Спартак» поможет

Экс-игрок сборной Россиивысказался о поражениив матче со(0:3).

«Я считаю, что "Спартак" заслуженно победил. Он полностью переиграл "Краснодар" по всем аспектам. В последнее время красно-белые показывают чемпионскую игру. Они отдали должок за матч в первом круге, когда "быки" их полностью переиграли. У команды Мусаева пала беспроигрышная серия. Если "Зенит" не может, "Спартак" поможет. Все три команды, которые идут в тройке, потерпели поражения. Тем интереснее будет весна, по которой всё решится», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

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После этой победы «Спартак» поднялся на 3-е место с 34 очками и на пять отстает от лидирующего «Зенита». Вторым идет «Краснодар» (38).