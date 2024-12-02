Семин: «Спартак» очень хорошо сыграл в обороне

Экс-наставник «Локомотива»высказался о разгромной победенадв матче 17-го тура РПЛ.

Встреча состоялась 1 декабря. Команда Деяна Станковича победила со счетом 3:0.

«Это был хороший матч, а полные трибуны здорово поддерживали команды. "Спартак" был сильнее, футболисты играли более раскованно, они, что удивительно, были более мотивированы и горели желанием войти в группу команд, которая борется за чемпионское звание. На мой взгляд, победа была заслуженной. Отмечу, что у "Спартака" в целом стабилизировался основной состав, команда очень хорошо сыграла в обороне. С каждым матчем все лучше и лучше играет Угальде.

Это победа всей команды, не только тренера. Основное — игроки хорошо работали на поле. Можно дать любую тактику, но если футболисты ее не примут, то ничего не получится. Игроки "Спартака" приняли идеи и задачи тренерского штаба, Станкович хорошо работает. Лидеры в нашем чемпионате допускают осечки, много неожиданных результатов. Кто из лидеров лучше проведет подготовительный период, тот и станет чемпионом России», — приводит слова Семина РИА «Новости».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 34 очка и вышел на 3-е место в турнирной таблице. «Краснодар» занимает 2-ю строчку, имея 38 баллов.