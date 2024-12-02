Салах готов рассмотреть предложение «Пари Сен-Жермен»

Нападающий «Ливерпуля»может продолжить карьеру в

По информации L`Equipe, египетский футболист готов рассмотреть предложение парижского клуба.

Также отмечается, что Салах находится в хороших отношениях с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, что может значительно ускорить переговорный процесс.

Источник при этом утверждает, что в «ПСЖ» пока отрицают интерес к Салаху.

Напомним, Салах ранее заявил, что «Ливерпуль» до сих пор не предлагал ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.