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    Салах готов рассмотреть предложение «Пари Сен-Жермен»

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации L`Equipe, египетский футболист готов рассмотреть предложение парижского клуба.

    Также отмечается, что Салах находится в хороших отношениях с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, что может значительно ускорить переговорный процесс.

    Источник при этом утверждает, что в «ПСЖ» пока отрицают интерес к Салаху.

    Напомним, Салах ранее заявил, что «Ливерпуль» до сих пор не предлагал ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

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    • В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

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