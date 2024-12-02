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    Невилл: «Ман Сити» был ужасен в матче с «Ливерпулем»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ошибся с составом на матч с «Ливерпулем» (0:2).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я думал, что "Ливерпуль" победит. "Сити" был ужасен, они выглядели побежденными.

    Мы можем сказать, что Пеп Гвардиола гений, он потрясающий, один из величайших умов всех времен, но я не думаю, что он правильно выбрал состав. Говорю без неуважения, это просто наблюдение.

    Мы видели, как Рико Льюис играл перед Кайлом Уокером на прошлых выходных с "Тоттенхэмом" (0:4). Это не сработало.

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    • Как должен был сработать выход Нунеша на левом фланге при полузащите из четырех человек? Опять же, это не сработало. Он заменил их обоих через час, так что это очевидно. Некоторые вещи для "Сити" пошли не так с самого начала игры.

    Я был поражен их настроем. "Ливерпуль" стал огромным фаворитом на титул», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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