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    Мареска: Нехватка опыта — одна из причин, почему мы еще не готовы соперничать с топами

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    Наставник «Челси» Энцо Мареска оценил состав и игру лондонской команды в этом сезоне.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «У нас такой тип игроков, что некоторые из них в своей жизни, за свою карьеру провели, пожалуй, лишь один финал.

    Так что нужно ловить момент и становиться лучше, и когда мы поймаем такой момент, мы станем лучше и сможем конкурировать. Скоро мы в чемпионской гонке будем, но нехватка опыта — одна из причин, почему мы еще не готовы соперничать с топовыми клубами», — приводит слова Марески ESPN.

    В настоящий момент «Челси» имеет в своем активе 25 очков и занимает третье место турнирной таблице АПЛ.

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