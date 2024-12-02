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    Кин о заявлениях Салаха: Он показывает другую сторону своей личности

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о недавних заявлениях нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Ранее Салах ранее признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предлагал ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

    «Даже за последние несколько недель и после интервью он немного высказывается о своих делах с контрактом.

    Он показывает другую сторону своей личности. Он делал это в последний год или два, когда его сняли в нескольких важных играх за "Ливерпуль" с Клоппом. Он показывает, что он, очевидно, неравнодушен к игре.

    В конечном счете, он игрок мирового класса и находится в отличной позиции в "Ливерпуле" и в ситуации с контрактом. И он показывает себя, я бы отдал ему должное в этом отношении.

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    • Он открыто говорит об этом, и люди обсуждают его, критикуют и говорят, что он такой-то, эгоист или что-то в этом роде. Но он высказывается.

    Настоящие топ-игроки отставят это в сторону и скажут: "Я буду показывать себя в важных играх". И именно поэтому я снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Кина Liverpool Echo.

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