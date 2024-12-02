Кин о заявлениях Салаха: Он показывает другую сторону своей личности

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о недавних заявлениях нападающего «Ливерпуля»

Ранее Салах ранее признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предлагал ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

«Даже за последние несколько недель и после интервью он немного высказывается о своих делах с контрактом.

Он показывает другую сторону своей личности. Он делал это в последний год или два, когда его сняли в нескольких важных играх за "Ливерпуль" с Клоппом. Он показывает, что он, очевидно, неравнодушен к игре.

В конечном счете, он игрок мирового класса и находится в отличной позиции в "Ливерпуле" и в ситуации с контрактом. И он показывает себя, я бы отдал ему должное в этом отношении.

Он открыто говорит об этом, и люди обсуждают его, критикуют и говорят, что он такой-то, эгоист или что-то в этом роде. Но он высказывается.

Настоящие топ-игроки отставят это в сторону и скажут: "Я буду показывать себя в важных играх". И именно поэтому я снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Кина Liverpool Echo.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.