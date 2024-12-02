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    Горшков: Соболев не оправдывает свою покупку

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    Знаменитый ветеран «Зенита» Александр Горшков высказался о переходе Александра Соболева в стан питерцев из московского «Спартака» и сравнил его с Иваном Сергеевым, который ушел в «Крылья Советов».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Сергеев очень прилично выглядел в "Зените" и забивал. Но потом шло время, повышалась конкуренция, и он стал меньше получать игрового времени. Я бы не стал сравнивать Сергеева с Соболевым. У Ивана просто случилась ситуация, когда нужно было поменять команду, где он уже с новой мотивацией и голодный выходит и играет.

    Что касается Соболева, то он сейчас вообще пока не оправдывает покупку. Была надежда, что при игре с двумя большими форвардами "Зенит" сможет вернуться в игру с "Крыльями". Но пока Александру не удаётся вписаться в игру команды», — сказал Горшков «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 17-м туре «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов», а Иван Сергеев забил два мяча. Соболев появился на поле на 64-й минуте, у него в РПЛ в 10 матчах ни одного гола.

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