Горшков: Соболев не оправдывает свою покупку

Знаменитый ветеран «Зенита»высказался о переходев стан питерцев из московского «Спартака» и сравнил его с, который ушел в «Крылья Советов».

«Сергеев очень прилично выглядел в "Зените" и забивал. Но потом шло время, повышалась конкуренция, и он стал меньше получать игрового времени. Я бы не стал сравнивать Сергеева с Соболевым. У Ивана просто случилась ситуация, когда нужно было поменять команду, где он уже с новой мотивацией и голодный выходит и играет.

Что касается Соболева, то он сейчас вообще пока не оправдывает покупку. Была надежда, что при игре с двумя большими форвардами "Зенит" сможет вернуться в игру с "Крыльями". Но пока Александру не удаётся вписаться в игру команды», — сказал Горшков «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В 17-м туре «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов», а Иван Сергеев забил два мяча. Соболев появился на поле на 64-й минуте, у него в РПЛ в 10 матчах ни одного гола.