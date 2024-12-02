ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид Де ХеаВторое дыхание. Давид Де Хеа реанимирует карьеру в «Фиорентине»
    Все новости спорта

    Флик: Хорошо, что ноябрь подошел к концу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил шансы своей команды против «Мальорки» в матче Примеры и сообщил, что рад наступлению нового месяца.

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Лучшая новость на сегодня — это окончание ноября. Мы создаем много моментов в последних играх, но реализация подводит. Да, мы являемся самой молодой командой в Испании, нам нужно продолжать многому учиться и бороться за победу в каждом матче. Мы должны быть единым целым как в обороне, так и в атаке», — сказал Флик пресс-службе клуба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В таблице Примеры «Барселона» по-прежнему первая с 34 очками после 15 матчей, а «Реал» идет вторым с 32 очками, но у него на игру меньше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Барселона» победу из Мальорки?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Байер» напомнит, кто является чемпионом Бундеслиги
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Вернется ли «Лестер» к победам?
  • «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Шуртан — Олимпик
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Финикс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Питтсбург — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры