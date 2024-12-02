Флик: Хорошо, что ноябрь подошел к концу

Главный тренер «Барселоны»оценил шансы своей команды против «Мальорки» в матче Примеры и сообщил, что рад наступлению нового месяца.

«Лучшая новость на сегодня — это окончание ноября. Мы создаем много моментов в последних играх, но реализация подводит. Да, мы являемся самой молодой командой в Испании, нам нужно продолжать многому учиться и бороться за победу в каждом матче. Мы должны быть единым целым как в обороне, так и в атаке», — сказал Флик пресс-службе клуба.

Календарь и таблица испанской Примеры

В таблице Примеры «Барселона» по-прежнему первая с 34 очками после 15 матчей, а «Реал» идет вторым с 32 очками, но у него на игру меньше.