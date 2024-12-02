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    «Манчестер Юнайтед» предложил Диалло новый контракт

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» предложило своему полузащитнику Амаду Диалло новый контракт, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

    Амад Диалло
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    Амад Диалло

    Прогресс 22-летнего не остался незамеченным и манкунианцы хотят сохранить его в составе. Уже в декабре стороны могут ударить по рукам.

    Диалло стал футболистом «МЮ» в январе 2021 года, перейдя из итальянской «Аталанты» за 21 млн евро. После этого он выступал на правах аренды за шотландский «Рейнджерс» и «Сандерленд».

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    Лишь в прошлом сезоне бывший главный тренер Эрик тен Хаг стал подпускать его к основному составу. В этом году Диалло сыграл 11 матчей за «МЮ», забил один мяч и сделал пять ассистов.

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