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    Хвича КварацхелияТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
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    «Реал» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Диогу Дало
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    Диогу Дало

    По информации Relevo, португальский футболист попал в список трансферных целей мадридского «Реала».

    Источник отмечает, что «Королевский клуб» уже общался с представителями «МЮ» по поводу возможного подписания Дало.

    Также отмечается, что английский клуб хочет получить за 25-летнего футболиста 50 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дало в 40 миллионов евро.

    Напомним, в связи с серьезной травмой Дани Карвахаля «Реал» в январе планирует подписать игрока на позицию правого защитника.

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