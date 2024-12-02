«Реал» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

Диогу Дало Фото: globallookpress.com
По информации Relevo, португальский футболист попал в список трансферных целей мадридского «Реала».
Источник отмечает, что «Королевский клуб» уже общался с представителями «МЮ» по поводу возможного подписания Дало.
Также отмечается, что английский клуб хочет получить за 25-летнего футболиста 50 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дало в 40 миллионов евро.
Напомним, в связи с серьезной травмой Дани Карвахаля «Реал» в январе планирует подписать игрока на позицию правого защитника.