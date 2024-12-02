«Реал» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Relevo, португальский футболист попал в список трансферных целей мадридского «Реала».

Источник отмечает, что «Королевский клуб» уже общался с представителями «МЮ» по поводу возможного подписания Дало.

Также отмечается, что английский клуб хочет получить за 25-летнего футболиста 50 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дало в 40 миллионов евро.

Напомним, в связи с серьезной травмой Дани Карвахаля «Реал» в январе планирует подписать игрока на позицию правого защитника.