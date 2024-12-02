ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»Триумф «Ливерпуля» на «Энфилде». Борьба за титул еще не закончена, но «Ман Сити» из нее выбыл
  • 00:41
    • «Ювентус» упустил победу в матче с «Лечче»
    Все новости спорта

    Бабич: Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Защитник «Спартака» Срджан Бабич выразил мнение, что форвард московского клуба Манфред Угальде является невероятным игроком. По мнению Бабича, Угальде станет лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона.

    Срджан Бабич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Срджан Бабич

    1 декабря «Спартак» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:0 в матче 17-го тура РПЛ, Угальде забил два мяча.

    «Да, в матче с "Краснодаром" было много стычек, но мы готовились к этой команде, знали, что делать для победы. Игра была тяжелой, но мы забрали три очка. После первого гола мы стали верить в победу больше, у нас отличные взаимосвязи и команда, можем обыграть любого соперника. Я уже говорил, что мы способны победить как "Краснодар", так и "Зенит".

    Не стоит говорить только об одном игроке, ведь вся команда заслуживает побед, даже те игроки, которые находятся на скамейке. У нас собрался сильный коллектив. Но стоит признать, что то, что Манфред Угальде забил столько голов в последних двух матчах, невероятно. Невероятный футболист. Конечно, он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, я верю, что он им и станет», — сказал Бабич ТАСС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» сломить сопротивление «Ахмата»?
  • «Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли «Рома» и «Аталанта» выявить сильнейшего?
  • «Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Хозяева должны взять три очка
  • «Севилья» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ян — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры