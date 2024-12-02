Бабич: Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Защитник «Спартака»выразил мнение, что форвард московского клубаявляется невероятным игроком. По мнению Бабича, Угальде станет лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона.

1 декабря «Спартак» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:0 в матче 17-го тура РПЛ, Угальде забил два мяча.

«Да, в матче с "Краснодаром" было много стычек, но мы готовились к этой команде, знали, что делать для победы. Игра была тяжелой, но мы забрали три очка. После первого гола мы стали верить в победу больше, у нас отличные взаимосвязи и команда, можем обыграть любого соперника. Я уже говорил, что мы способны победить как "Краснодар", так и "Зенит".

Не стоит говорить только об одном игроке, ведь вся команда заслуживает побед, даже те игроки, которые находятся на скамейке. У нас собрался сильный коллектив. Но стоит признать, что то, что Манфред Угальде забил столько голов в последних двух матчах, невероятно. Невероятный футболист. Конечно, он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, я верю, что он им и станет», — сказал Бабич ТАСС.