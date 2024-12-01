Станкович: У нас есть свой путь

Главный тренер «Спартака»прокомментировал разгром «Краснодара» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с первой по 90‑ю минуту.

Мы стабилизировал состав. Это влияет на результат. Если есть стабильность, взаимопонимание, то это хорошо. Если команда побеждает, то состав не меняют, но я ни от кого не отказываюсь. Посмотрим, что будет дальше.

В первом круге мы проиграли заслуженно, это стало уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание, волю к победе. Это была заслуженная победа», — сказал Станкович «Матч ТВ».

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После этой победы «Спартак» поднялся на 3-е место с 34 очками и на пять отстает от лидирующего «Зенита». Вторым идет «Краснодар» (38).