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    Мусаев: Я плохо сработал как тренер

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    Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев считает себя виновным в поражении от московского «Спартака» в игре 17-го тура РПЛ со счетом 0:3.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Пропустили два относительно легких гола, проиграли в этих моментах единоборства. После этого была растерянность в наших действиях, проиграли много дуэлей, потеряли центр поля…

    У нас силы не безграничны. Ужасная логистика. Все играют с нами как с лидером.

    Сегодня был плохой день. Плохой матч. Ничего, надо найти силы. Если мы проигрываем 0:3, то мы плохо сыграли. И я плохо сработал как тренер», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В случае победы «Краснодар» имел возможность выйти в лидеры РПЛ. Сейчас идет вторым с 38 очками на один балл отстает от «Зенита».

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