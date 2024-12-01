Мусаев: Я плохо сработал как тренер

Наставник «Краснодара»считает себя виновным в поражении от московского «Спартака» в игре 17-го тура РПЛ со счетом 0:3.

«Пропустили два относительно легких гола, проиграли в этих моментах единоборства. После этого была растерянность в наших действиях, проиграли много дуэлей, потеряли центр поля…

У нас силы не безграничны. Ужасная логистика. Все играют с нами как с лидером.

Сегодня был плохой день. Плохой матч. Ничего, надо найти силы. Если мы проигрываем 0:3, то мы плохо сыграли. И я плохо сработал как тренер», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В случае победы «Краснодар» имел возможность выйти в лидеры РПЛ. Сейчас идет вторым с 38 очками на один балл отстает от «Зенита».