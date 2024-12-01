1 декабря в 19:00 мск на стадионе «Энфилд Роуд» состоится центральный матч 13-го тура чемпионата Англии, в которомпримет

Кажется, что на сейчас равных «Ливерпулю» в АПЛ нет. «Ман Сити» сейчас в ужасной форме, пожалуй, в самой худшей за весь период работы Хосепа Гвардиолы. «Горожане» не могут выиграть 6 матчей подряд, в пяти они проиграли. «Ливерпуль» же не проигрывает с середины сентября и 6-й матч подряд уверенно побеждает.

В прошлом туре «Ман Сити» дома проиграл «Тоттенхэму» 0:4, «Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» 3:2. Кроме того, «красные» переиграли мадридский «Реал» 2:0 в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица АПЛ

В таблице АПЛ «Ливерпуль» лидирует с 31 очком в активе. «Ман Сити» имеет 23 балла и пока что находится на 4-й позиции.

Прогнозы, ставки и коэффициенты

Эксперты ждут от «Ливерпуля» победы. Это вполне вероятно, если учитывать последние результаты «Ман Сити».

Букмекеры оценивают вероятность победы «красных» коэффициентом 2.10 , тогда как на «бело-голубых» они дают 3.30 . Ставка на ничью принимается с котировкой 3.80 .

, тогда как на «бело-голубых» они дают . Ставка на ничью принимается с котировкой . LiveSport.Ru выставил прогноз с коэффициентами 2.10 и 2.49

выставил прогноз с коэффициентами и Нейросеть считает, что «Манчестер Сити» сможет прервать серию неудач и обыграет «Ливерпуль» со счетом 3:2.

Прямая трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run. Ищите на сайте статистику, результаты, составы и букмекеров.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам