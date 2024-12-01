«Краснодар» упустил 1-е место в таблице из-за двух ничьих в последних турах. Из-за этого «быки» теперь уступают «Зениту» один пункт. Напомним, что хозяева расписали мировые с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2).
«Спартак» продолжает гонку за место в топ-3. «Красно-белые» выиграли 4 поединка подряд и набрали 31 очко. От впереди идущего на 3-м месте «Локомотива» их отделяют 3 балла. Ранее гости разгромили «Локо» 5:2 и «Акрон» 4:0, а с учетом вылета из Кубка России, москвичи будут злыми и настроены на победу.
Прогнозы и ставки
Посмотрим, какие прогнозы, коэффициенты и ставки предлагают эксперты на поединок.
- Букмекеры считают фаворитом «Краснодар» — 2.25 против 3.30. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.40.
- По традиции редакция LiveSport.Ru предлагает свой прогноз. В нем есть две ставки за 3.55 и 1.95.
- ИИ пророчит «Краснодару» победу с минимальным счетом 1:0. Прошлую встречу «быки» выиграли с результатом 3:0.
Трансляция матча
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак», а также других поединков РПЛ можно на сайте LiveCup.Run.
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