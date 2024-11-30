Тер Штеген: Мое выздоровление? Все идет хорошо

Марк-Андре тер Штеген Фото: globallookpress.com
«Для меня большая гордость представлять этих ребят, которые играют с максимальным энтузиазмом. В те годы, когда "Барса" выигрывала почти всё, все хотели быть частью сине-гранатовых. Это казалось мне и моей семье безумием, и я всегда имел в виду, что когда-нибудь я захочу быть здесь.
По поводу моего выздоровления — всё идёт хорошо, я в надёжных руках. Сейчас я нахожусь в фазе, когда всё кажется долгим. Я вижу товарищей по команде каждый день и стараюсь быть с ними, чтобы делиться советами и помогать им во всём», — приводит слова тер Штегена Sport.es.
Календарь и таблица испанской Примеры
Текущий контракт с немецким вратарем истекает в июне 2028 года. Сейчас «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги.