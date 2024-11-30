Кордоба рассказал, хочет ли он сыграть со «Спартаком» в Кубке России

Форвард «Краснодара»поделился ожиданиями от жеребьевки Кубка России. Футболист отметил, хочет ли он сыграть против «Спартака».

«Хотел бы я встретиться со "Спартаком" в Кубке? Мне абсолютно все равно на "Спартак". Я игрок "Краснодара" и буду делать все возможное, чтобы моя команда побеждала. А все остальное меня никак не волнует. Все матчи очень важны для нас и особенны. Не играет роли, "Спартак" это или, например, "Химки".

Будем готовиться к предстоящей игре, вне зависимости от того, кто будет соперником. У "Спартака" очень сильный состав, но будем подходить к матчу с ними, как и к любому другому, если конечно нам придется встретиться», — сказал Кордоба «СЭ».

Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 Пути регионов Кубка России пройдет 30 ноября.