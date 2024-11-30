2-й таймЦСКА — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичЦСКА — «Рубин». Онлайн
  • 17:04
    • «Салават Юлаев» разбил «Спартак» в матче КХЛ
  • 15:58
    • «Акрон» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Лончара
  • 15:33
    • Пьянич и Мусаев — в стартовом составе ЦСКА на матч «Рубином»
  • 14:47
    • Антон Миранчук больше не сыграет в этом году
  • 14:25
    • Французский журналист: Доннарумма лучше Сафонова
    Все новости спорта

    Ещенко — о матче «Краснодар» — «Спартак»: Тяжело сказать, у кого форма сейчас лучше

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Спартак
    Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче московской команды против «Краснодара».

    Андрей Ещенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Ещенко

    «Тяжело сказать, у кого форма сейчас лучше, все примерно одинаковы. Допустим, "Спартак" играет с "Локомотивом" — одно, а с "Ростовом" — уже другое. "Краснодар" ведет на выезде 3:0, а потом — 3:3 и еле выходят в следующую стадию Кубка. Поэтому все волнообразно сейчас.

    Но "Краснодару" нужно набирать очки, чтобы быть на первом месте, "Спартак" тоже хочет выигрывать каждый матч. Поэтому будет интересно, ожидаю полный стадион и хорошей игры», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч 17‑го тура МИР РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 1 декабря. Начало игры — в 19:30 (мск).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» покажет, кто в Бундеслиге хозяин
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Нант»?
  • «ПСЖ» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Лондонское дерби останется за «Арсеналом»
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милуоки — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шарлотт — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры