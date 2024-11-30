Ещенко — о матче «Краснодар» — «Спартак»: Тяжело сказать, у кого форма сейчас лучше

Экс-игроквысказался о предстоящем матче московской команды против

«Тяжело сказать, у кого форма сейчас лучше, все примерно одинаковы. Допустим, "Спартак" играет с "Локомотивом" — одно, а с "Ростовом" — уже другое. "Краснодар" ведет на выезде 3:0, а потом — 3:3 и еле выходят в следующую стадию Кубка. Поэтому все волнообразно сейчас.

Но "Краснодару" нужно набирать очки, чтобы быть на первом месте, "Спартак" тоже хочет выигрывать каждый матч. Поэтому будет интересно, ожидаю полный стадион и хорошей игры», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Матч 17‑го тура МИР РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 1 декабря. Начало игры — в 19:30 (мск).