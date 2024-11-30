Дюгарри: Без Месси и Неймара Луис Энрике некомпетентен

Экс-футболист сборной Франциивысказался о работе. Ранее парижане в Лиге чемпионов уступили «Баварии» (0:1).

«Я не понимаю решения Энрике внедрить схему 4-4-2 с четырьмя центральными полузащитниками и такую ​​неожиданную атаку с Баркола и Дембеле. Как это вообще могло прийти ему в голову?

Тренер отвечает за команду, он подбирает игроков, он мотивирует их. Ещё никогда у наставника "ПСЖ" не было столько свободы, как у Луиса Энрике. Он, как и ван Гал в своё время, считает себя гением, но это вообще не так. Без таких игроков, как Месси и Неймар, они просто некомпетентны», — приводит слова Дюгарри TMW Radio.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции после 12 туров. На счету команды Луиса Энрике 32 очка.