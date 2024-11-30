Миятович: Мбаппе наберет лучшую форму

Бывший нападающий сборной Сербииподелился мнением о проблемах нападающего «Реала». Он надеется, что со временем француз наберет оптимальную форму.

«Необходимо учитывать тот факт, что в прошлом году, когда он принял решение не продлевать свой контракт, он испытал огромное давление в своем родном городе и в своей стране. Большая часть болельщиков была против него.

Я думаю, что эта проблема продолжает влиять на него с прошлого года, такому молодому парню нелегко выдерживать такое давление.

Это правда, что он был не очень хорош против "Ливерпуля". Но с самого начала он пришел с большим желанием преуспеть. Незабитый пенальти — это шок... Не сомневаюсь, что он вернется в свою лучшую форму», — сказал Миятович в эфире Cadena Ser.

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Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей, забил 9 голов и сделал две результативные передачи.