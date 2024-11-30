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    Миятович: Мбаппе наберет лучшую форму

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    Бывший нападающий сборной Сербии Предраг Миятович поделился мнением о проблемах нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Он надеется, что со временем француз наберет оптимальную форму.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Необходимо учитывать тот факт, что в прошлом году, когда он принял решение не продлевать свой контракт, он испытал огромное давление в своем родном городе и в своей стране. Большая часть болельщиков была против него.

    Я думаю, что эта проблема продолжает влиять на него с прошлого года, такому молодому парню нелегко выдерживать такое давление.

    Это правда, что он был не очень хорош против "Ливерпуля". Но с самого начала он пришел с большим желанием преуспеть. Незабитый пенальти — это шок... Не сомневаюсь, что он вернется в свою лучшую форму», — сказал Миятович в эфире Cadena Ser.

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    Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей, забил 9 голов и сделал две результативные передачи.

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