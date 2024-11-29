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    Ротен: Мбаппе в упадке, он стал обычным игроком

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    Бывший футболист сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен высказался о спаде нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «С момента финала чемпионата мира в Катаре он в упадке. Не в плане статистики, потому что он все еще забивает много голов. В "ПСЖ" он держался за счет этого показателя, но нельзя сказать, что он блистал в Лиге чемпионов за последние четыре месяца.

    Проблема в том, что он стал получать мяч гораздо реже и слишком много задается вопросами. То, что он показал в важном матче против "Ливерпуля"… Мне сложно быть снисходительным.

    К таким игрокам нужно предъявлять высокие требования, ведь он сам поднял планку настолько высоко, что, когда видишь такие его выступления… По сути, он стал обычным игроком. И это самое серьезное.

    Причем это длится не три месяца и не с момента перехода в "Реал", а уже полтора года. Может быть, соперники действительно научились лучше оценивать его слабые и сильные стороны?

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    • Когда я вижу, как он выполняет определенные технические элементы… Я думаю, что где-то есть проблема. Я настроен скептически, потому что, если это длится так долго… Это не просто короткий спад.

    Игрок такого уровня, который был призван стать будущим обладателем "Золотого мяча"… А мы сейчас говорим об откровенно плохих выступлениях. Это меня тревожит. Вернет ли он себе прежний уровень?

    Дадут ли ему ту свободу, которой он раньше пользовался? Сегодня от него нет сюрпризов. Он начинает действовать на силу, и создается ощущение, что он зациклен на своей личной жизни и профессиональной ответственности.

    В "ПСЖ" после продления контракта очень быстро изменилось его отношение к ежедневным тренировкам, к играм, к коммуникации… Я думаю, что многое испарилось, и он потерял ту уникальность, которая позволяла ему находиться в числе лучших игроков мира. Сможет ли он вернуть это?», — приводит слова Ротена RMC Sport.

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    Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен».

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