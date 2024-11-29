Мостовой: Переход Угальде в клуб АПЛ возможен этой зимой

Экс-футболист сборнойвысказался о возможном переходе нападающегов другой клуб предстоящей зимой.

«После того как Угальде забил четыре мяча "Локомотиву", все стали говорить о его возможном переходе в хороший европейский клуб. Но это всегда было. Я говорю: "Подождите, он забьёт ещё 5-10 мячей — и появится команда".

Если приедут и скажут, что за него хотят заплатить, то "Спартак", конечно, его продаст. Угальде купили за большую сумму. Почему бы его не продать? Я в этом ничего плохого не вижу. Переход Угальде в клуб АПЛ возможен этой зимой», — сказал Мостовой Чемпионату.

В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 16 матчей в рамках РПЛ, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.