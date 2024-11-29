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    Мостовой: Переход Угальде в клуб АПЛ возможен этой зимой

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в другой клуб предстоящей зимой.

    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»

    «После того как Угальде забил четыре мяча "Локомотиву", все стали говорить о его возможном переходе в хороший европейский клуб. Но это всегда было. Я говорю: "Подождите, он забьёт ещё 5-10 мячей — и появится команда".

    Если приедут и скажут, что за него хотят заплатить, то "Спартак", конечно, его продаст. Угальде купили за большую сумму. Почему бы его не продать? Я в этом ничего плохого не вижу. Переход Угальде в клуб АПЛ возможен этой зимой», — сказал Мостовой Чемпионату.

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