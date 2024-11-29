Мареска прокомментировал борьбу за чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Челси»оценил шансы своего клуба в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге и назвал главных конкурентов.

«Приятно видеть, что команда прогрессирует, это важно. Это приятное чувство. В то же время, нужно быть реалистом, и вы сможете увидеть разницу между нами и остальными на данный момент. Это не значит, что мы не собираемся выигрывать матчи и не будем бороться до конца, но главное — это чувствовать, что мы улучшаемся игра за игрой.

"Сити" проиграл три матча подряд, но по-прежнему занимает второе место. "Арсенал" рядом, "Ливерпуль" показывает фантастические результаты. Для меня важно не количество очков и турнирная таблица, а сам процесс.

"Арсенал" вместе уже пять лет, "Ман Сити" — более восьми лет, "Ливерпуль" немного изменился, но по сравнению с прошлым у них не так много нового. Вот в чём причина. Дело не в очках или разнице в турнирной таблице, а в том, что они провели время вместе», — цитирует итальянца официальный сайт «Челси».

Календарь и таблица АПЛ

После 12 туров «Челси» идет на третьем месте с 22 очками. Лидером является «Ливерпуль», у которого на девять очков больше.