Гайич: При Николиче ЦСКА стал больше внимания уделять работе с мячом

Защитниквысказался об изменениях в команде с приходом на тренерский мостик сербского тренера

«Мы стали больше атаковать через пас, создавать моменты, начиная со своей половины поля, и хорошо развивать игру впереди.

Мы стали больше внимания уделять работе с мячом, появились интересные упражнения на суживание пространства. Сам процесс стал более увлекательным: после каждой тренировки мы остаемся и бьем по воротам, подаем с фланга, отрабатываем штрафные.

Всегда приятно, когда есть такая дополнительная работа, в том числе индивидуальная для каждого игрока. Также в тренировках присутствуют тактические занятия, от которых получаешь удовольствие, а заодно и готовишься к следующей игре», — цитирует Гайича клубная пресс-служба.

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В настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.