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    Бонек считает, что Левандовский — лучшая девятка 21 века

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    Экс-тренер сборной Польши Збигнев Бонек высоко оценил игру нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    «На мой взгляд, Роберт — лучшая девятка XXI века, но я не включаю в их число Месси и Роналду.

    Я не знаю, считается ли Месси "девяткой", "десяткой" или "девяткой с половиной", а Криштиану не типичный 9-й номер, он всю карьеру играл на правом или левом флангах. Роберт великолепен в этом отношении и будет забивать постоянно. Он исполняет пенальти, можно сказать, что он терминатор этой команды.

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    • Всякий раз, когда в штрафной происходит атакующее действие, оно идет на него. Поэтому думаю, что оно (число голов в ЛЧ) может дойти до 120», — сказал Левандовский TVP SPORT.

    В нынешнем сезоне польский форвард провел 14 матчей за «Барселону» в Примере, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.

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