Аршавин рассказал о серьезных проблемах со зрением

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиюпризнался, что у него серьезные проблемы со зрением.

«Я сейчас сходил на обследование. Сказали, что я вижу только на 20 процентов. Для меня это вообще проблема.

Последний раз я был у врача в 2015 году, когда думал, что сделаю коррекцию глаз. Мне сказали: "Подожди, доиграй в футбол". Я еще тогда очки не носил.

Сейчас я решился и пошел, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня все равно не будет, читать я буду в очках.

Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики. Поэтому коррекция точно не подходит. И поэтому все отложилось до лучших времен», — сказал Аршавин в эфире программы «Карты, деньги, два мяча».