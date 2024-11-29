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    Аршавин рассказал о серьезных проблемах со зрением

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    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что у него серьезные проблемы со зрением.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Я сейчас сходил на обследование. Сказали, что я вижу только на 20 процентов. Для меня это вообще проблема.

    Последний раз я был у врача в 2015 году, когда думал, что сделаю коррекцию глаз. Мне сказали: "Подожди, доиграй в футбол". Я еще тогда очки не носил.

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    • Сейчас я решился и пошел, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня все равно не будет, читать я буду в очках.

    Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики. Поэтому коррекция точно не подходит. И поэтому все отложилось до лучших времен», — сказал Аршавин в эфире программы «Карты, деньги, два мяча».

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