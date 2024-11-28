Смолов заявил о желании продлить контракт с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара»признался, что пока не планирует завершать карьеру.

Контракт 34-летнего Смолова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2025 года.

«Надеюсь, этот сезон не последний для меня. Контракт с "Краснодаром" рассчитан до конца сезона. Разговоров о продлении пока нет. Надеюсь, будут.

От чего зависит? Наверное, от моей формы в первую очередь, потому что я действующий футболист.

34 года — не такой большой возраст? Хотелось бы в это верить (смеется)», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Смолов провел 19 матчей и забил четыре гола.