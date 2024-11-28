Семак: Рады, что в матче с «Ахматом» никто не травмировался

Главный тренер «Зенита»объяснил замены в матче против «Ахмата» (2:1) в Кубка России.

«Максиму Глушенкову хотели дать сыграть 45 минут, ему нужно набирать форму после травмы и после большой паузы.

Тому же Барриосу, наоборот, не нужно много играть, потому что он часто это делает, а поле достаточно тяжелое. Какие-то ребята не вышли. Тому же Матео нужно было выходить поиграть, Лусиано тайм сыграл для того, чтобы Саша Соболев вышел.

В большинстве своем мы планировали все эти замены, но, естественно, ход матча мог внести какие-то коррективы в наш план. Мы рады, что никто не травмировался, мы сыграли хорошую игру, будем готовиться к Крыльям Советов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.