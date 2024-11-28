Родри: Сейчас наслаждаюсь отдыхом

Обладатель «Золотого мяча»продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена и заявил, что хочет вернуться на поле еще в этом сезоне.

«Моя цель — вернуться в этом сезоне. Я не ставлю крест на этом сезоне, но я не хочу совершать ошибок. Моя цель — восстановиться за шесть или семь месяцев.

У меня дела идут намного лучше, чем я думал. Я наслаждаюсь отдыхом, если можно так выразиться.

По моим ощущениям, щелчка не было, колено было стабильным. Я был уверен, что все не так уж плохо. Но сейчас у меня позитивный настрой, и все. Первые полтора месяца было очень больно, я не мог ходить, но сейчас стало легче», — сказал Родри в подкасте The Rest Is Football.

Родри получил разрыв передней крестообразной связки в конце сентября. Обычно восстановление после таких травм занимает около полугода.