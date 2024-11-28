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    Родри: Сейчас наслаждаюсь отдыхом

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    Обладатель «Золотого мяча» Родри продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена и заявил, что хочет вернуться на поле еще в этом сезоне.

    Родри
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    Родри

    «Моя цель — вернуться в этом сезоне. Я не ставлю крест на этом сезоне, но я не хочу совершать ошибок. Моя цель — восстановиться за шесть или семь месяцев.

    У меня дела идут намного лучше, чем я думал. Я наслаждаюсь отдыхом, если можно так выразиться.

    По моим ощущениям, щелчка не было, колено было стабильным. Я был уверен, что все не так уж плохо. Но сейчас у меня позитивный настрой, и все. Первые полтора месяца было очень больно, я не мог ходить, но сейчас стало легче», — сказал Родри в подкасте The Rest Is Football.

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    • Родри получил разрыв передней крестообразной связки в конце сентября. Обычно восстановление после таких травм занимает около полугода.

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