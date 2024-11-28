Обляков: Миралем Пьянич — сильный игрок

Хавбек ЦСКА и сборной Россииподелился мнением о. Обляков отметил высокий класс боснийского футболиста.

«Миралем Пьянич — сильный игрок, который играл в командах топ-чемпионатов. Думаю, всем заметны его сильные качества, его работу с мячом. Если на тренировке в упражнениях ребята немного перебарщивают, суетятся, то он просто говорит действовать спокойнее.

Некоторые его качества хочется перенять — например, то, как он видит игру», — цитирует Облякова ТАСС.

34-летний Пьянич присоединился к ЦСКА 26 сентября 2024 года, подписав контракт до 26 сентября 2025 года.