Мбаппе получил худшую оценку среди игроков «Реала» за матч с «Ливерпулем»

был одним из худших игроков мадридскогов матче против(0:2) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Во втором тайме Мбаппе не реализовал пенальти при счете 0:1.

Авторитетное французское издание L'Équipe поставило Мбаппе всего лишь два балла из возможных десяти.

Известный футбольный сайт GOAL оценил игру французского нападающего в три балла. Это худшая оценка среди всех футболистов «Реала».

Лучшими в составе «Реала», по мнению СМИ, были Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга и Рауль Асенсио.

Напомним, «Реал» занимает всего лишь 24-е место в общей таблице Лиги чемпионов после пяти туров.