Мбаппе получил худшую оценку среди игроков «Реала» за матч с «Ливерпулем»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Во втором тайме Мбаппе не реализовал пенальти при счете 0:1.
Авторитетное французское издание L'Équipe поставило Мбаппе всего лишь два балла из возможных десяти.
Известный футбольный сайт GOAL оценил игру французского нападающего в три балла. Это худшая оценка среди всех футболистов «Реала».
Лучшими в составе «Реала», по мнению СМИ, были Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга и Рауль Асенсио.
Напомним, «Реал» занимает всего лишь 24-е место в общей таблице Лиги чемпионов после пяти туров.