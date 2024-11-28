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    Кечинов: Матч с «Краснодаром» станет для «Спартака» определяющим в борьбе за призовые места

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    Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче московской команды против «Краснодара».

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Ожидается очень сложный матч с командой, которая борется и будет до конца бороться с "Зенитом" за золотые медали. Вообще "Краснодар" стал гораздо сильнее. В команде появились физически очень крепкие футболисты, особенно в центре поля, плюс есть фактурные нападающие. Это очень‑очень хорошего уровня соперник.

    Предстоит тяжелейшая игра, она станет трудным испытанием для "Спартака". Будет очень интересный для всех матч. И "красно‑белым", наверное, на данный момент интересно помериться силами с такой серьезной командой.

    Он сейчас очень непредсказуем, поэтому не берусь делать прогнозы. На мой взгляд, шансы 50 на 50. Но, если у лидеров команды пойдет игра, шансы будут. Самое главное, чтобы моментами, которые создадут, распоряжались качественно. Тогда шансы на положительный результат будут неплохие. Если "Спартак" сейчас победит и хорошо в межсезонье подготовится к весне, мы будем видеть, что он может бороться за высокие места. Многое зависит именно от этой игры. Она, думаю, станет для команды во многом определяющей в борьбе за призовые места», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч 17‑го тура МИР РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 1 декабря. Начало игры — в 19:30 (мск).

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