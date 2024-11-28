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    Канчельскис раскритиковал действующий формат Кубка России

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о нынешнем формате Кубка России.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Что за безобразие? Что это за такой формат Кубка России, когда проиграли, но потом опять играют? Устроили клоунаду и цирк. Раньше играли, что проигравшая команда вылетела, и всё. А сейчас "Спартак" вылетел, сыграет с кем-то и может в финале Кубка России сыграть с "Ростовом".

    Кто придумал этот формат? Но в данной ситуации "Спартак" отдал все эмоции и силы на "Локомотив". Уже в Кубке красно-белые были слабее, чем "Ростов". "Спартаку" удачи в Пути регионов», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    Сегодня, 28-го ноября в 19:30 мск «Локомотив» встретится с «Динамо» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России пути РПЛ. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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