Канчельскис: Я считаю, что сейчас у «Ман Сити» не критическая ситуация

Бывший полузащитниквысказался о неудачной игрев последних матчах.

«Мне кажется, что "Манчестер Сити" попал в яму. Все команды рано или поздно попадают в психологическую или игровую яму. Кто-то из неё выходит быстро, а кто-то — тяжело, как "Сити".

В любом случае команда идёт на втором месте в АПЛ и в данный момент в Лиге чемпионов попадает в 1/16 финала. Я считаю, что сейчас у них не критическая ситуация. Но самое важное — конечный результат», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что «Манчестер Сити» не может победить на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. В прошлой встрече против «Фейеноорда» в рамках Лиги чемпионов «горожане» упустили преимущество в 3 мяча, сыграв вничью со счетом 3:3.