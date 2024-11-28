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    Канчельскис: Я считаю, что сейчас у «Ман Сити» не критическая ситуация

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о неудачной игре «Манчестер Сити» в последних матчах.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Мне кажется, что "Манчестер Сити" попал в яму. Все команды рано или поздно попадают в психологическую или игровую яму. Кто-то из неё выходит быстро, а кто-то — тяжело, как "Сити".

    В любом случае команда идёт на втором месте в АПЛ и в данный момент в Лиге чемпионов попадает в 1/16 финала. Я считаю, что сейчас у них не критическая ситуация. Но самое важное — конечный результат», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • Напомним, что «Манчестер Сити» не может победить на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. В прошлой встрече против «Фейеноорда» в рамках Лиги чемпионов «горожане» упустили преимущество в 3 мяча, сыграв вничью со счетом 3:3.

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