Игонин: Сегодня явных проблемных позиций в «Зените» я не вижу

Бывший защитниквысказался о возможном усилении питерской команды.

«Сегодня явных проблемных позиций я не вижу. Но вопрос усиления всегда обсуждается в любом клубе. Работа селекционного отдела не останавливается никогда. Если появится перспективный игрок, тогда стоит подумать. Проблемные позиции я бы не называл. "Зенит" — это не та команда, которая ориентируется на одного футболиста, который забивает голы. Этим он и отличается от других клубов», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

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В настоящий момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.