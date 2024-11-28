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    Рио Фердинанд: Сейчас «Ливерпуль» — лучшая команда Европы

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    Знаменитый защитник «МЮ» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал «Ливерпуль» лучшей командой Европы на сегодняшний день.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Они бросили вызов всем остальным командам в Европе. На данный момент они выглядят лучшей командой Европы.

    Они играют как команда, они производят такое впечатление, будто их игроки — самые голодные. Они не только добиваются результатов, но и выглядят изголодавшимися.

    Они производят такое впечатление, словно их не кормили целую вечность. Их выпускают на поле, как ротвейлеров на охоту за соперниками.

    У них есть самообладание; у них есть такие игроки, как Мо Салах, у которых есть инстинкт убийцы. Я думаю, что все их игроки выступили очень хорошо», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» TNT Sports.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует, а в ЛЧ обыграл «Реал» в пятом туре со счетом 2:0.

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