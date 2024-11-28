Рио Фердинанд: Сейчас «Ливерпуль» — лучшая команда Европы

Знаменитый защитник «МЮ» и сборной Англииназвал «Ливерпуль» лучшей командой Европы на сегодняшний день.

«Они бросили вызов всем остальным командам в Европе. На данный момент они выглядят лучшей командой Европы.

Они играют как команда, они производят такое впечатление, будто их игроки — самые голодные. Они не только добиваются результатов, но и выглядят изголодавшимися.

Они производят такое впечатление, словно их не кормили целую вечность. Их выпускают на поле, как ротвейлеров на охоту за соперниками.

У них есть самообладание; у них есть такие игроки, как Мо Салах, у которых есть инстинкт убийцы. Я думаю, что все их игроки выступили очень хорошо», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» TNT Sports.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В чемпионате Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует, а в ЛЧ обыграл «Реал» в пятом туре со счетом 2:0.