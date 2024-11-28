Дель Пьеро не против побороться за пост главы Федерации футбола Италии

Экс-форвард сборной Италии и «Ювентуса»отметил, что открыт для предложения стать кандидатом в президенты Федерации футбола Италии (FIGC).

Ранее появилась информация, что Дель Пьеро может принять участие в выборах, которые запланированы на 3 февраля 2025 года.

«Для начала нужно, чтобы вас попросили баллотироваться, и на сегодняшний день никто из FIGC не просил меня быть кандидатом. Вы не можете просто так прийти без приглашения.

Я из тех, кто любит слушать, говорить и быть в курсе всего. Командный дух имеет для меня основополагающее значение.

Мы все отдали душу за сборную, я выиграл чемпионат мира с Италией, поэтому я не хочу ходить и создавать проблемы. Если они захотят позвать меня, мы сядем и обсудим динамику, но на данный момент нет абсолютно ничего конкретного», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

Алессандро Дель Пьеро завершил карьеру в 2015 году.