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    «Барселона» собирается продать де Йонга

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    Полузащитник Френки де Йонг может покинуть испанскую «Барселону», сообщает Diario Sport.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    Руководство каталонцев считает, что сейчас позиция голландского хавбека надежно продублирована в клубе и не против его продать в случае выгодного предложения зимой или по окончании сезона.

    «Барселона» готова также оставить де Йонга в составе, но только, если он согласится на понижение контракта. С ним переговоры об этом идут больше года, но полузащитник отказывается идти на худшие условия.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне де Йонг сыграл 9 матчей и не отметился результативными действиями.

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