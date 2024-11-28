«Барселона» собирается продать де Йонга

Полузащитникможет покинуть испанскую, сообщает Diario Sport.

Руководство каталонцев считает, что сейчас позиция голландского хавбека надежно продублирована в клубе и не против его продать в случае выгодного предложения зимой или по окончании сезона.

«Барселона» готова также оставить де Йонга в составе, но только, если он согласится на понижение контракта. С ним переговоры об этом идут больше года, но полузащитник отказывается идти на худшие условия.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне де Йонг сыграл 9 матчей и не отметился результативными действиями.