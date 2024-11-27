Соболев: К хейту спокойно привыкаешь

Форвард «Зенита»порассуждал о грубом отношении к нему со стороны футбольных фанатов.

«Когда меня на протяжении десяти лет просто всегда хейтят — хорошо играю или плохо, то к этому спокойно привыкаешь. Не каждый хороший футболист может заиграть в "Зените" и "Спартаке". Потому что когда ты играешь хорошо, тебя носят на руках, когда плохо — хейтят. И не каждый человек с давлением справляется», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

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Ранее Соболев играл за «Спартак». В нынешнем сезоне форвард в 14 матчах забил 2 гола и сделал один ассист.