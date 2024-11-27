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    Слот: «Реал» умеет побеждать с помощью различных стилей и способов

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче с «Реалом» в 5-м туре Лиги чемпионов.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    Слот отметил, что в составе соперника есть отличные футболисты.

    «Мадридский "Реал" умеет побеждать с помощью различных стилей и способов. Вот почему у них столько побед в этом турнире.

    У них есть замечательные исполнители, которые могут помочь им найти способ победить. Но и у нас имеются отличные игроки. Так что мы с нетерпением ждем этого матча.

    Если нам повезет и мы поведем в счете, нам все равно нужно помнить, что игра не закончилась, пока не прозвучал финальный свисток. Эта опасность ощущается немного сильнее, когда у вас в соперниках "Реал".», — приводит слова Слота пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 23:00 мск.

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