«Ливерпуль» — «Реал»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Макаллистер, Гравенберх, Салах, Нуньес, Луис Диас.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Модрич, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Браим Диас.

Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 4-х туров общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Реал» — на 21-й позиции (6).