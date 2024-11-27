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    Беллингем, Модрич и Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на матч ЛЧ с «Ливерпулем»

    «Ливерпуль» — «Реал»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Ливерпуль» и «Реал» опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Лука Модрич — полузащитник «Реала»
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    Лука Модрич — полузащитник «Реала»

    «Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Макаллистер, Гравенберх, Салах, Нуньес, Луис Диас.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Модрич, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Браим Диас.

  • «Ливерпуль» — «Реал». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    После 4-х туров общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Реал» — на 21-й позиции (6).

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