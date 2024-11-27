27 ноября состоится самый интересный поединок 5-го тура Лиги чемпионов, в которомбудет принимать мадридский. Начало игры в 23:00.

Перед этой встречей команды находятся в разной игровой форме, причем лучше она именно у «Ливерпуля». Коллектив Арне Слота выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, а не проигрывает он 14 поединков. В рамках своей еврокубковой серии «мерсисайдцы» обыграли «Милан» 3:1, «Болонью» 2:1, «Лейпциг» 1:0 и «Байер» 4:0. В таблице «красные» идут 3-ми с 12 очками на счету.

«Реал» если выиграет, то продлит свою победную серию до трех матчей. В ЛЧ «сливочные» выиграли только 2 матча и 4. Гости разгромили дортмундскую «Боруссию» 5:2 и «Штутгарт» 3:1. При этом испанцы не справились с «Лиллем» (0:1) и «Миланом» (1:3). В таблице «Реал» 21-й по счету. В его активе 6 очков.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы, ставки, коэффициенты

Коэффициент на «Ливерпуль» за последние дни немного упал. То есть уверенность в его победе растет. Посмотрим, что предлагают эксперты.

Букмекеры выставили на «Ливерпуль» 1.74, на ничью они дают 4.20, победа «Реала» оценивается коэффициентом 4.40.

Редакция LiveSport.Ru предлагает прогноз со ставками за 1.90 и 2.05. Для любителей острых ощущений аналитики сайта также имеют в своем запасе дерзкий прогноз с коэффициентами 6.80 и 23.0.

Искусственный интеллект спрогнозировал сухую победу «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Где смотреть матч

Смотрите прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Реал» на LiveCup.Run. На сайте вы также найдете стартовые составы команд, аналитику, список букмекеров и коэффициентов.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам