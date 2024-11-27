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    Гюндоган: Для победы в АПЛ нам надо обыгрывать «Ливерпуль»

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    Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал предстоящую игру против «Ливерпуля» в рамках 13-го тура АПЛ.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Чтобы остаться в гонке за титул, наверное, да нужно обязательно выигрывать матч, потому что 11 очков будет огромным отрывом. Я не знаю, что происходит. Это немного необъяснимо. В некоторых матчах приходится трудно, независимо от того, кто соперник.

    Даже когда играешь дома против команды, над которой вы должны доминировать, все равно будешь упускать моменты, потому что каждая команда сейчас достаточно хороша, чтобы что-то создать», — приводит Goal слова Гюндогана.

    Календарь и таблица АПЛ

    Центральная игра 13-го тура АПЛ пройдет 1 декабря в 19:00 (мск).

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