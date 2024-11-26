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    Орлов: «Спартак» выглядит как единая семья

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    Российский комментатор Геннадий Орлов отметил игру «Спартака» под руководством Деяна Станковича. Он отметил, что команда выглядит как единая семья.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «У "Локомотива" берут же много игроков в сборную сейчас. И вот после одного перерыва, после второго команда совсем иначе выглядит, чем перед ними. То есть влияет их отъезд и всё прочее. Но и "Спартак", надо сказать, что он оказался… Вот то, что я говорю, чемпионская игра какая? С первой секунды давление, атака.

    У Угальде, какой рост у него, у него там метр семьдесят, может, даже меньше, но он сам забивает голы из центральной зоны, то есть молодцы, Станкович атаку выстроил, другое дело оборона, но пока не было ещё больших проверок. Но в этом матче уже они всё-таки два опять пропустили… Понимаешь, и мне кажется, вот этот настрой, они сейчас как единая семья, это очень важно», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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    Ранее «Спартак» в РПЛ одолел «Локомотив» со счетом 5:2.

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